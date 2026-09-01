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Presidente iraniano diz que sanções podem prejudicar diplomacia

Apesar das medidas, Banco Central do Irã afirmou que o país possui reservas cambiais suficientes

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O presidente iraniano afirmou que as pressões dos Estados Unidos podem comprometer os esforços diplomáticos de trégua.

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