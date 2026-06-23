Presidente Lula lança nova fase do programa Celular Seguro
Objetivo é tornar mais difícil comprar, vender ou utilizar aparelho com origem criminosa
O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, explicou como funcionará a próxima fase do Celular Seguro durante um evento ocorrido nesta terça-feira (23).
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