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Presidente Lula lança nova fase do programa Celular Seguro

Objetivo é tornar mais difícil comprar, vender ou utilizar aparelho com origem criminosa

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O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, explicou como funcionará a próxima fase do Celular Seguro durante um evento ocorrido nesta terça-feira (23).

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