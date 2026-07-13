Previdência deixa de arrecadar 56% em impostos
Sonegação, benefícios fiscais e inadimplência contribuem para a perda de valores
Um estudo recente intitulado "Quem Financia a Previdência Social? Evidências setoriais e distributivas das lacunas tributárias no Brasil" revelou que o Brasil deixa de arrecadar 56% dos impostos destinados à previdência devido a fatores como sonegação fiscal, concessão de benefícios tributários e inadimplência. De cada R$ 100 esperados em contribuição para o sistema previdenciário nacional, apenas R$ 44 são efetivamente recolhidos.
A pesquisa detalha que, dos R$ 56 não arrecadados, R$ 22 correspondem à sonegação fiscal; R$ 28 decorrem de isenções e incentivos fiscais concedidos a determinados setores; e os restantes R$ 6 resultam da falta de pagamento por parte das empresas.
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