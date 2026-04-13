Primeiro-ministro da Espanha inicia visita oficial à China

Nesta segunda-feira (13), o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, iniciou a quarta visita consecutiva à China, um evento que aumentou as tensões entre o país espanhol e os Estados Unidos.



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