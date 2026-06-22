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Primeiro-ministro do Reino Unido renuncia após dois anos no cargo

Keir Starmer enfrentava pressão interna; processo de escolha do novo líder começa em julho

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O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou oficialmente ao cargo nesta segunda-feira (22), após meses de pressão exercida dentro e fora do gabinete.

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