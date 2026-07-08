Produção de veículos cresce 8,8% no primeiro semestre de 2026
Com alta de 23% na venda de automóveis, setor teve melhor desempenho desde 2019
A produção de veículos no Brasil cresceu 8,8% nos primeiros seis meses de 2026 em comparação ao mesmo período do ano anterior.
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