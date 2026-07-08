Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Produção de veículos cresce 8,8% no primeiro semestre de 2026

Com alta de 23% na venda de automóveis, setor teve melhor desempenho desde 2019

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A produção de veículos no Brasil cresceu 8,8% nos primeiros seis meses de 2026 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • economia
  • industria
  • carros
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.