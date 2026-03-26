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Projeto aumenta proteção às vítimas de violência doméstica

Autoridades são avisadas caso agressor que usa tornozeleira eletrônica se aproxime

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O governo federal anunciou um projeto piloto que visa reforçar a proteção das vítimas de violência doméstica. A especialista Thais Cremasco analisa a medida.

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