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Projeto-piloto de restituição automática deve beneficiar mais de 3,5 milhões de contribuintes

Receita Federal irá devolver descontos indevidos para isentos de declarar IR

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A Receita Federal lançou um projeto que permite a consulta ao lote de restituição automática do IR (Imposto de Renda). A iniciativa visa devolver valores pagos indevidamente por contribuintes isentos que não declararam o IR no ano anterior.

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