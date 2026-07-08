Projeto-piloto de restituição automática deve beneficiar mais de 3,5 milhões de contribuintes

A Receita Federal lançou um projeto que permite a consulta ao lote de restituição automática do IR (Imposto de Renda). A iniciativa visa devolver valores pagos indevidamente por contribuintes isentos que não declararam o IR no ano anterior.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!