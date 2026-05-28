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Projeto prevê incentivos para que empresas contratem jovens

Texto foi aprovado no Senado e segue agora para sanção do presidente Lula

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Senado aprovou nesta quarta-feira (27) projeto de lei que garante incentivos para empresas que contratarem jovens entre 18 e 29 anos sem experiência de trabalho.

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