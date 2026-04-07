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Proposta do subsídio ao diesel importado tem adesão de 25 estados

Apenas dois não aderiram; medida integra pacote para segurar alta dos combustíveis

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A proposta de subsídio para o diesel foi aceita por quase todos os estados brasileiros, com exceção de dois. A economista Carla Beni fala sobre o assunto.

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