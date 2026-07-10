Província no Canadá vai ganhar centro de dados da Meta

A província canadense de Alberta será o local do novo centro de dados da Meta, com um investimento privado de US$ 9 bilhões. Este projeto marca a primeira grande instalação da empresa no Canadá e é considerada a maior fora dos Estados Unidos.



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