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Província no Canadá vai ganhar centro de dados da Meta

Estrutura de quase 270 mil metros quadrados deve gerar milhares de empregos

Conexão Record News|Do R7

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A província canadense de Alberta será o local do novo centro de dados da Meta, com um investimento privado de US$ 9 bilhões. Este projeto marca a primeira grande instalação da empresa no Canadá e é considerada a maior fora dos Estados Unidos.

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