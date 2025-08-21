Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu

Em meio as negociações para um acordo de paz, a Rússia lançou novos ataques contra a Ucrânia. Na ofensiva mais recente, mais de 570 drones e 40 mísseis foram lançados contra áreas residenciais em 20 regiões ucranianas. A Turquia se manifestou sobre as negociações pela paz. Segundo uma fonte do Ministério da Defesa, é preciso garantir um cessar-fogo antes de qualquer decisão.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (21), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela Universidade de São Paulo, afirma que a trégua no leste europeu “não vai acontecer neste tipo de composição”, já que “a Rússia entende que tem que manter a pressão para chegar num acordo que interessa ”, explica.



A Turquia mantém laços cordiais com Kiev e Moscou. Desde o começo do conflito, o país expressou apoio à integridade territorial da Ucrânia e forneceu ajuda militar, ao mesmo tempo em que se opõe às sanções à Rússia.



Segundo o especialista, “a entrada da Turquia é uma boa notícia caso ela ingresse junto com países da União Europeia, colocando tropas de paz, protegendo a Ucrânia em um acordo que tenha objetivo colocar fim a esse conflito”.