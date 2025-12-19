Putin afirma que Rússia não vai atacar outros países

O presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia não pretende atacar outros países. Ele destacou que novas operações militares só ocorreriam caso os interesses russos não fossem respeitados. Apesar da declaração de Putin, Volodymyr Zelensky pediu união entre a Ucrânia e a Polônia, alertando que o país vizinho pode ser um alvo de Moscou.



