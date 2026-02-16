Logo R7.com
Questões da Ucrânia serão discutidas em Genebra, segundo Kremlin

Kiev está sob pressão dos Estados Unidos para chegar a acordo com a Rússia

As principais questões envolvendo a situação na Ucrânia serão debatidas em Genebra nos próximos dias. Os Estados Unidos têm pressionado Kiev para chegar a um acordo com Moscou, enquanto a Rússia exige que a Ucrânia ceda toda a região de Donbas como parte das condições para um possível cessar-fogo.

