Questões da Ucrânia serão discutidas em Genebra, segundo Kremlin

As principais questões envolvendo a situação na Ucrânia serão debatidas em Genebra nos próximos dias. Os Estados Unidos têm pressionado Kiev para chegar a um acordo com Moscou, enquanto a Rússia exige que a Ucrânia ceda toda a região de Donbas como parte das condições para um possível cessar-fogo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!