Receita Federal e Banco Central devem abrir novos concursos

A Receita Federal e o Banco Central receberam autorização para realizar concursos públicos visando à contratação de mais de 300 novos servidores. A Receita abrirá 146 vagas enquanto o Banco Central disponibilizará 170 oportunidades. As instituições têm um prazo de seis meses para publicar os editais e iniciar os processos seletivos.



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