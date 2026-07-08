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Receita Federal e Banco Central devem abrir novos concursos

Expectativa é que editais de abertura dos certames sejam publicados em até seis meses

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A Receita Federal e o Banco Central receberam autorização para realizar concursos públicos visando à contratação de mais de 300 novos servidores. A Receita abrirá 146 vagas enquanto o Banco Central disponibilizará 170 oportunidades. As instituições têm um prazo de seis meses para publicar os editais e iniciar os processos seletivos.

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