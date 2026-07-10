Recurso usa fotos de usuários para gerar rostos com IA

A Meta introduziu recentemente um novo recurso de inteligência artificial no Instagram que permite a criação de rostos utilizando fotos dos usuários. Denominada News Image, essa funcionalidade está disponível apenas nos Estados Unidos por enquanto. A novidade gerou discussões sobre segurança digital em meio à crescente preocupação das autoridades com o uso indevido das chamadas deepfakes.



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