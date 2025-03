Redução da projeção do PIB pelo Banco Central é um sinal de alerta, segundo economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), o economista Rica Mello comenta que a diminuição da expectativa de expansão da economia brasileira pelo Banco Central é preocupante no longo prazo. Para ele, o país precisa manter um desenvolvimento estável para atrair investimentos.



Segundo Mello, o desempenho de 2024 surpreendeu , levando vários setores a aumentarem suas projeções para os resultados deste ano. Ele pontua que, além do avanço abaixo do esperado, a inflação também deve ser contida para que o futuro financeiro do Brasil não seja prejudicado.



O Banco Central revisou a projeção para a evolução do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2025, de 2,1% para 1,9%. Os números constam do Relatório de Política Monetária de março, publicado nesta quinta-feira (27) pela autarquia. A previsão está abaixo da mediana do último relatório Focus, que indicava alta de 1,98% para a atividade econômica deste ano.