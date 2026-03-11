Logo R7.com
Rei Charles 3º deve cancelar viagem prevista aos EUA

Decisão acontece após declarações polêmicas de Trump envolvendo primeiro-ministro britânico

Conexão Record News|Do R7

Trump criticou repetidamente o primeiro-ministro britânico, depois que Londres impediu os Estados Unidos de usarem bases britânicas para atacar o Irã.

