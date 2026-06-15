Reino Unido deve banir menores de 16 anos das redes sociais

O governo do Reino Unido anunciou planos para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A medida faz parte de um conjunto mais amplo que inclui restrições em transmissões ao vivo e bate-papos em plataformas de jogos.



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