Reino Unido tem previsão de crescimento para 2026 reduzida

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) reduziu a previsão de crescimento do Reino Unido para 2026 mais do que qualquer outra grande economia e também elevou a previsão de inflação do país na maior proporção.



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