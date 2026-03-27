Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Reino Unido tem previsão de crescimento para 2026 reduzida

OCDE também elevou previsão de inflação do país na maior proporção

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) reduziu a previsão de crescimento do Reino Unido para 2026 mais do que qualquer outra grande economia e também elevou a previsão de inflação do país na maior proporção.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Inflação
  • Irã
  • Reino Unido

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.