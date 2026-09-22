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Reino Unido vai ajudar Arábia Saudita contra os houthis

Rebeldes atacam capital e oleodutos que levam petróleo até portos do Mar Vermelho

Conexão Record News|Do R7

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O governo do Reino Unido confirmou o apoio à Arábia Saudita na luta contra o grupo terrorista Houthis. Serviços de defesa aérea e abastecimento serão fornecidos ao longo dos próximos meses.

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