Reino Unido vai ajudar Arábia Saudita contra os houthis

O governo do Reino Unido confirmou o apoio à Arábia Saudita na luta contra o grupo terrorista Houthis. Serviços de defesa aérea e abastecimento serão fornecidos ao longo dos próximos meses.



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