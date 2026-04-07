Rejeição de publicidade nas redes sociais cresce no Brasil
Maioria se sente saturada com conteúdos patrocinados por influenciadores
Um relatório revelou uma crescente insatisfação dos brasileiros com publicidades nas redes sociais. A pesquisa indica que 73% dos entrevistados relatam sentir algum nível de saturação em relação a conteúdos patrocinados por influenciadores e criadores de conteúdo.
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