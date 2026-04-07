Rejeição de publicidade nas redes sociais cresce no Brasil

Um relatório revelou uma crescente insatisfação dos brasileiros com publicidades nas redes sociais. A pesquisa indica que 73% dos entrevistados relatam sentir algum nível de saturação em relação a conteúdos patrocinados por influenciadores e criadores de conteúdo.



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