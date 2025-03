Relatório americano mostra a intenção da China de ultrapassar os EUA até 2030, afirma professor

Um relatório de inteligência americano, divulgado nesta terça-feira (25), alertou que a China é a principal ameaça aos interesses globais dos Estados Unidos . O Conexão Record News desta sexta-feira (28) trouxe Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, para discutir sobre o assunto.



Segundo o professor, alguns dos principais pontos do relatório englobam a intenção chinesa de ultrapassar os Estados Unidos até 2030, o aumento da pressão econômica contra Taiwan em 2025 e um novo satélite russo que poderia colocar armas nucleares no espaço. O documento aponta que Pequim vai continuar expandindo atividades de coerção e de influência para enfraquecer os EUA no plano internacional.



Brustolin coloca também que, segundo o relatório, a China e a Rússia estão utilizando a guerra da Ucrânia para aprender quais são os armamentos do ocidente e ambos os países têm interesses na Groenlândia. Vitelio também afirmou que o Irã não está produzindo uma arma nuclear, mas que têm urânio para produzi-la.



Segundo o relatório, a pressão da China contra Taiwan e as amplas operações cibernéticas contra alvos americanos são indicadores da crescente ameaça chinesa, além de reforçar o desenvolvimento do exército chinês que esta produzindo tecnologias avançadas, como armas hipersônicas e submarinos de ponta.



O relatório analisa as ameaças representadas por Rússia, Coreia do Norte, Irã e “criminosos trans-nacionais não estatais”, como os cartéis de drogas mexicanos e grupos extremistas islamistas.