Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Representantes dos EUA e Irã devem se encontrar nesta semana

Programa nuclear iraniano ainda é principal ponto de discórdia nas negociações pela paz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A expectativa aumenta em relação a uma nova rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Irã
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.