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Representantes radicais do Irã defendem busca por bomba nuclear

Guarda Revolucionária iraniana ganhou mais espaço no governo após assassinato de Khamenei

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Fontes iranianas indicam que membros radicais do governo estão propondo o desenvolvimento de armas nucleares, especialmente após a morte do líder supremo Ali Khamenei.

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