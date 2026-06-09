Resultado das eleições presidenciais do Peru segue indefinido dias após a votação

Dois dias depois das eleições presidenciais no Peru, realizadas no domingo (7), o resultado continua indefinido. O candidato da esquerda, Roberto Sánchez, passou à frente da conservadora Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, já falecido.



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