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Resultado das eleições presidenciais do Peru segue indefinido dias após a votação

Candidato da esquerda, Roberto Sánchez passou à frente da conservadora Keiko Fujimori

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Dois dias depois das eleições presidenciais no Peru, realizadas no domingo (7), o resultado continua indefinido. O candidato da esquerda, Roberto Sánchez, passou à frente da conservadora Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, já falecido.

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