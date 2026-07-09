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Retomada dos ataques no Oriente Médio tem consequências no mundo todo

Brasil pode enfrentar aumento no preço dos combustíveis e dificuldade para importar fertilizantes

Conexão Record News|Do R7

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Com a retomada dos ataques no Oriente Médio, especialistas se preocupam com os efeitos que o retorno do conflito podem gerar à economia global.

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