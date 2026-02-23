Logo R7.com
Rússia dispara 50 mísseis e 300 drones contra Kiev

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas; conflito completa quatro anos nesta terça (24)

Conexão Record News|Do R7

Rússia realizou neste domingo (22) um ataque de bombardeio com 50 mísseis e 300 drones à capital da Ucrânia, Kiev. Alvos civis e de abastecimento energético foram atingidos.

