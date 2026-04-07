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Rússia e China vetam resolução da ONU sobre reabertura do estreito de Ormuz

Ministro das Relações Exteriores do Bahrein afirmou que países do Golfo lamentam rejeição da medida

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia e a China vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a reabertura do estreito de Ormuz. O projeto de resolução recebeu 11 votos a favor, 2 contra e 2 abstenções.

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