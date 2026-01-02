Logo R7.com
Rússia entrega aos Estados Unidos possível prova de ataque ucraniano

Segundo Moscou, Kiev lançou drones de longo alcance contra residência presidencial

A Rússia entregou aos Estados Unidos o que afirma ser prova de uma tentativa ucraniana de atacar o território russo. A acusação foi feita na segunda-feira (29) e envolve o lançamento de drones por parte da Ucrânia contra uma residência presidencial na região Norte do país.

