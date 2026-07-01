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Rússia inicia importações marítimas de gasolina da Índia

País sofre com escassez de combustível provocada por ataques ucranianos recentes

Conexão Record News|Do R7

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Ataques ucranianos à infraestutura russa incentivam o governo do país a comprar gasolina de aliados para enfrentar crise de abastecimento.

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