Rússia pode não gostar de algumas propostas da Ucrânia enviadas aos Estados Unidos

Um assessor do Kremlin revelou que Moscou ainda não analisou as recentes propostas enviadas pela Ucrânia aos Estados Unidos. No entanto, há preocupações de que algumas sugestões possam desagradar à Rússia. As negociações, mediadas por Washington, visam uma solução para o conflito no leste europeu.



