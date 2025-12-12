Logo R7.com
Rússia pode não gostar de algumas propostas da Ucrânia enviadas aos Estados Unidos

Plano de paz revisado por líderes europeus foi entregue ao governo norte-americano

Conexão Record News|Do R7

Um assessor do Kremlin revelou que Moscou ainda não analisou as recentes propostas enviadas pela Ucrânia aos Estados Unidos. No entanto, há preocupações de que algumas sugestões possam desagradar à Rússia. As negociações, mediadas por Washington, visam uma solução para o conflito no leste europeu.

