Rússia vai endurecer postura nas negociações com Ucrânia

Governo afirmou que suposto ataque de Kiev visa colapsar processo para acordo de paz

Conexão Record News|Do R7

O Kremlin anunciou que adotará uma postura mais rígida nas negociações para encerrar o conflito com a Ucrânia. A decisão veio após alegações de um ataque realizado por Kiev.

