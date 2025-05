Saiba como funcionará o ressarcimento do INSS e como não cair em novos golpes

Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos nos últimos anos podem pedir a devolução do dinheiro a partir desta quarta-feira (14). O beneficiário precisa informar ao instituto que não reconhece o valor descontado pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Já sobre o, o professor explica que o INSS e o Ministério da Previdência irão promover um processo mais acelerado de apuração dos descontos indevidos por conta da dimensão do caso e da frequência com que os descontos ocorreram. No entanto, Lopes diz que o prazo ainda é incerto e que o pagamento será feito direto na conta do beneficiário.