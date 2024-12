Saiba quais serão os resultados do marco regulatório da inteligência artificial no Brasil Regulamentação da IA foi aprovada nesta quinta-feira (5) pela Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial do Senado

Conexão Record News|Do R7 05/12/2024 - 18h54 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share