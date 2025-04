Secretário de Defesa dos EUA diz que país vai 'proteger o Panamá da influência chinesa'

O presidente norte-americano, Donald Trump, convocou nesta quinta-feira (10) a primeira reunião de gabinete desde o ”tarifaço” . O encontro aconteceu na Casa Branca e Trump voltou a defender a aplicação de tarifas . “Estamos fazendo algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Alguns países ficaram muito grandes e muito ricos às nossas custas. Isso não poderia ter acontecido.”



O republicano ressaltou a transparência da reunião, que foi transmitida ao vivo na íntegra. “Nenhum outro presidente permite empresas a entrar em reuniões como essa, reuniões privadas. Nós não temos nada a esconder. [...] Uma palavra que a gente gosta de usar é 'transparência'.”



Pete Hegseth, secretário de Defesa do país, participou da reunião e detalhou sua visita ao Panamá, que aconteceu no início desta semana. O secretário apontou que os EUA reforçarão a presença no Canal do Panamá , visando “proteger o Panamá da influência chinesa.” Segundo Donald Trump, tudo indica que há “um bom controle” do local por parte dos Estados Unidos.



Howard Lutnick, secretário do Comércio, elogiou o “tarifaço” e apontou a importância da medida para as negociações norte-americanas. “Muitos países estão procurando os Estados Unidos para conversar , e não têm tempo para conversar com todos. Depois dos apelos do presidente [Trump], os países passaram a tratar os Estados Unidos com respeito.”