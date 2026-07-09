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Secretário-geral da Otan defende novos ataques dos EUA

Segundo Mark Rutte, o Irã estava violando o cessar-fogo e a ofensiva era absolutamente crucial

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O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que os recentes ataques dos Estados Unidos contra o Irã foram absolutamente necessários. Durante uma coletiva na cúpula da organização, ele destacou que o Irã estava violando o cessar-fogo e enfatizou a importância de uma resposta firme por parte dos americanos. Ricardo Cabral analisa.

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