Segunda fase do cessar-fogo em Gaza pode significar o fim do governo de Netanyahu, analisa professor

As negociações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas devem ser o principal assunto do encontro desta terça-feira (4) entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu , na Casa Branca, em Washington D.C. (EUA). Em conversa com o Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais, analisa que, a depender do que for decidido pelos líderes na reunião, isso pode significar o fim do governo do primeiro-ministro israelense.



Segundo o especialista, “existe um sentido político” no apoio de Trump para ser negociada uma trégua, já que o presidente americano quer deixar uma impressão de que "é capaz de parar guerras" . Porém, Trevisan complementa que Netanyahu pode até concordar com a decisão, mas não quer dizer que tenha suporte da maioria no Parlamento israelense .



O presidente norte-americano impôs o fim do conflito e já ameaçou interromper o fornecimento de armas para Israel — medidas essas que “podem ser eficientes para conter Netanyahu, mas custariam a sobrevivência do governo”. Faz parte da segunda fase da trégua retirar as tropas israelenses de Gaza, e o primeiro-ministro não deu ordens para que essa movimentação seja realizada, finaliza o professor.