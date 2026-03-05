Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (04), o acordo entre o Mercosul e a União Europeia por decisão unânime. O tratado vai zerar tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos, enquanto a União Europeia vai eliminar tarifas sobre 95% dos bens vendidos pelo Mercosul em até 12 anos.



