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Senado aprova transferência automática para beneficiários de pensão

Uma mãe pode pedir à Justiça que a pensão seja enviada à conta bancária do filho todo mês

Conexão Record News|Do R7

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O Senado aprovou um projeto de lei que permite aos bancos transferirem automaticamente o valor da pensão alimentícia para a conta bancária do responsável pela criança ou adolescente.

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