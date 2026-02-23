Logo R7.com
Suprema Corte dos EUA vai analisar questões jurídicas com Cuba

Ações estão relacionadas à Lei Helms-Burton, que permite indenizações por bens confiscados

A Suprema Corte dos Estados Unidos deve analisar questões jurídicas decorrentes das relações entre Estados Unidos e Cuba. Os juízes vão ouvir argumentos de dois casos numa lei específica. A medida permite que americanos busquem indenizações por propriedades confiscadas pelo governo cubano.

