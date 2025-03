Suspensão de troca de informações dos EUA com a Ucrânia é temporária, analisa professor

O diretor da CIA — a agência de inteligência americana — confirmou, nesta quarta-feira (5), a decisão dos Estados Unidos de suspender a troca de informações com Kiev, medida que pode prejudicar a capacidade militar no combate às forças russas. De acordo com especialistas, o objetivo da ação é forçar a Ucrânia a negociar o fim do conflito.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin avalia que a paralisação do fornecimento de inteligência é apenas temporária. “[O diretor da CIA] disse que está preocupado em continuar defendendo a Ucrânia, e que acredita que muito brevemente as informações de inteligência voltarão a ser compartilhadas”, diz.