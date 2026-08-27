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Tarifaço: Brasil e EUA têm reunião marcada para segunda-feira (31)

Parte dos produtos brasileiros passou a ter tarifa de 37,5% para entrar no mercado americano

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O Brasil e os Estados Unidos retomarão as negociações sobre as tarifas para produtos brasileiros em uma reunião marcada para segunda-feira (31).

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