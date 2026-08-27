Tarifaço: Brasil e EUA têm reunião marcada para segunda-feira (31)
Parte dos produtos brasileiros passou a ter tarifa de 37,5% para entrar no mercado americano
O Brasil e os Estados Unidos retomarão as negociações sobre as tarifas para produtos brasileiros em uma reunião marcada para segunda-feira (31).
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Rússia lança novos ataques com mísseis e drones na madrugada
Representante ucraniano diz que negociações podem ser retomadas em setembro
TSE incentiva uso de ferramenta contra deepfake em plataforma de vídeos
Ideia é auxiliar no rastreamento do uso indevido de inteligência artificial nas campanhas
Rússia ameaça atacar alvos militares do Reino Unido em resposta
Segundo Moscou, Londres está a um passo de se tornar legalmente cúmplica do conflito
Primeiro-ministro do Catar se reúne com autoridades iranianas
Objetivo da visita a Teerã é abordar formas de reduzir tensões e a reabertura do estreito de Ormuz
Governo Lula quer acabar com a taxa das blusinhas
Texto tem que ser votado ainda em setembro, do contrário vai perder a validade
Assista à entrevista com Manuela d'Ávila (PSOL), candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba
Irã e Omã trabalham em detalhes de acordo de navegação
Apesar das discussões, Teerã afirma que rota só será reaberta se EUA aceitarem condições
Autoridades atualizam número de mortos no desastre entre Nepal e Tibete para 392
Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas; inundação pode ter sido causada por mudanças climáticas
Caixa registra aumento de lucro no segundo trimestre de 2026
Resultado de R$ 3,9 bilhões é sustentado, principalmente, por crédito imobiliário
Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial em Guarulhos (SP)
Pelo menos 14 viaturas dos bombeiros estão no local; não há relatos de feridos
Diretor da CIA se encontrou com autoridades russas em Moscou
Kremlin qualificou conversas como 'positivas', mas não deu detalhes; Putin não participou
Ex-ministro da Defesa diz que Ucrânia está perdendo a guerra contra a Rússia
Mykhailo Fedorov afirmou que Kiev está prejudicada pela incapacidade de inovar e reverter situação
Trump propõe cooperação nuclear com a Arábia Saudita
Árabes poderão desenvolver programa para geração de energia com ajuda de empresas americanas
Kremlin diz que regime ucraniano está 'ruindo por dentro'
Porta-voz do governo russo falou sobre recentes declarações do ex-ministro da Defesa