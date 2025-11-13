Tarifaço de Trump: representantes do Brasil e dos EUA se reúnem para negociar taxas

O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Viera, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, negociam, nesta quinta-feira (13), as tarifas de 50% aplicadas pelo país americano sobre produtos brasileiros.



