Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tarifaço de Trump: representantes do Brasil e dos EUA se reúnem para negociar taxas

Encontro será entre ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Viera, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, negociam, nesta quinta-feira (13), as tarifas de 50% aplicadas pelo país americano sobre produtos brasileiros.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • estados-unidos
  • tarifaco
  • mauro-vieira
  • marco-rubio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.