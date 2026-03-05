Logo R7.com
Tarifaço: Tribunal Comercial ordena que governo dos EUA faça reembolsos

No mês passado, Suprema Corte norte-americana decidiu que tarifas são ilegais

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O juiz do Tribunal Comercial dos Estados Unidos determinou que o governo comece a pagar bilhões de dólares em reembolsos a importadores que foram obrigados a pagar tarifas consideradas ilegais.

