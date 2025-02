Tarifas de Trump sobre etanol brasileiro podem afetar competitividade externa; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), o professor de economia Joelson Sampaio comentou que o anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump de impor tarifas recíprocas sobre produtos brasileiros, como o etanol, podem afetar a competitividade no mercado externo.



Sampaio explicou que o republicano, no início de seu segundo mandato, está em um momento de grande força política. Mesmo não havendo uma data definida para que as medidas entrem em vigor, o tarifaço promovido por Trump é uma forma de forçar os países estrangeiros a renegociarem seus acordos comerciais com os Estados Unidos, deixando-os mais favoráveis a eles.



Ainda assim, ele apontou que a taxação do etanol brasileiro pode trazer consequências negativas para a indústria americana, além de prejudicar os produtores dessa commodity no Brasil.