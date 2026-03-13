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Tempo volta a melhorar em SP e RJ no fim de semana

Grandes volumes de chuva ainda estão previstos nesta sexta-feira (13) em algumas capitais

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O Brasil enfrenta um período de fortes chuvas devido à convergência de umidade em algumas regiões do país.

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