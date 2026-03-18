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Tenente-coronel é preso no interior de SP suspeito de matar a esposa

Caso foi inicialmente registrado como suicídio, mas investigações mudaram rumo

Conexão Record News|Do R7

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A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam na manhã desta quarta (18) um tenente-coronel da PM indiciado por feminicídio e fraude processual. A especialista Thais Cremasco analisa o caso.

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