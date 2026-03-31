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Termina nesta terça (31) o mutirão nacional para renegociar dívidas

Prazos maiores, redução de juros e migração para um tipo de crédito mais barato são ofertados

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Bancos estão oferecendo condições especiais para renegociação de dívidas. A economista Carla Beni analisa o prazo.

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