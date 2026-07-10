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Tráfego fica lento após aumento das tensões com o Irã

Empresas de navegação e governos monitoram situação após ataques iranianos

Conexão Record News|Do R7

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O tráfego marítimo pelo estreito de Ormuz sofreu uma redução significativa devido às tensões recentes entre Estados Unidos e Irã. Dados indicam que apenas 22 navios-tanque ligados ao Japão deixaram o Golfo desde terça-feira (7). Antes do conflito atual, cerca de 130 a 140 navios cruzavam diariamente essa rota crucial para o comércio mundial; atualmente esse número caiu para aproximadamente 40 por dia.

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